Феррану Торресу, вингеру ФК «Манчестер Сити», удалось забить мяч в ворота «Ньюкасла», выполнив невероятный удар пяткой.

Матч между английскими клубами состоялся в рамках 36-го тура АПЛ вчера, 14 мая. Во время штрафного удара Торрес смог направить мяч прямо в ворота соперников, немного подпрыгнув и воспользовавшись своей пяткой. В результате его команда одержала победу в данной игре со счетом 4:3.

Отмечается, что хоть «Манчестеру Сити» и осталось принять участие в еще двух матчах, однако он уже досрочно стал чемпионом Англии, причем уже в седьмой раз. Следующая игра должна состояться 29 мая, в которой «горожане» столкнутся с футболистами «Челси».