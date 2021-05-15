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Феррану Торресу, вингеру ФК «Манчестер Сити», удалось забить мяч в ворота «Ньюкасла», выполнив невероятный удар пяткой.

Матч между английскими клубами состоялся в рамках 36-го тура АПЛ вчера, 14 мая. Во время штрафного удара Торрес смог направить мяч прямо в ворота соперников, немного подпрыгнув и воспользовавшись своей пяткой. В результате его команда одержала победу в данной игре со счетом 4:3.

Отмечается, что хоть «Манчестеру Сити» и осталось принять участие в еще двух матчах, однако он уже досрочно стал чемпионом Англии, причем уже в седьмой раз. Следующая игра должна состояться 29 мая, в которой «горожане» столкнутся с футболистами «Челси».

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