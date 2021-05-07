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Ко Дню Победы российская ФСБ рассекретила архивы и опубликовала ранее неизвестные документы о специальных операциях в начале войны. Речь идет о боевых действиях на севере Норвегии и в Финляндии, к которым привлекали заключенных с Кольского полуострова.

Такая необходимость возникла из-за невозможности пополнить ряды спецслужб призывниками. Для создания диверсионных групп выбирали только патриотических настроенных, физически сильных и выносливых заключенных, которые умели ходить на лыжах и имели полезные для разведки навыки и увлечения.

Общая численность отрядов к декабрю 1941 года составила 40 человек. В 1942-м их количество увеличилось до семидесяти. Причем каждый из заключенных успел всего за три месяца войны принять участие в 4-7 операциях.

В одном из рассекреченных документов приводится план одной из таких операций. Она предполагала уничтожение базы финских военных, после которого нужно было быстро уйти и сжечь леса по всему маршруту своего следования.

Заключенные, которые попадали в такие отряды, были освобождены от тюремного заключения. В группы включали также партизан из Норвегии, у которых была та же цель, что и у Красной армии.

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