Одновременно с недавно проводимыми учениями, в которых украинские ВМС и британский корабль Trent устроили очередную провокацию, российский фрегат «Адмирал Григорович отработал ракетные удары по потенциальному противнику. Подробности об этом рассказал портал Avia.Pro.

Авторы сообщают, что во время стрельб боевой корабль отстрелялся противокорабельными ракетами «Прогресс» и «Уран». Тем самым он продемонстрировал готовность отразить любые провокационные действия британского и украинского судов.

В последнее время Великобритания заметно активизировалась, стремясь вернуть себе статус «владычицы морей». Все началось еще в прошлом году, когда Пограничной службе ФСБ РФ пришлось выдворять из территориальных вод британский эсминец.

Кроме того, в ближайшее время в Черное море намереваются зайти еще два эскадренных миноносца и фрегат Королевского флота. Ради этого они даже отсоединились от авианосной ударной группы, возглавляемой кораблем «Queen Elizabeth», которая сейчас находится в Средиземном море и движется к Сирии.