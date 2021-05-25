К началу 30-х годов в мире может существенно увеличиться число вооруженных противостояний. При этом нельзя исключать, что в одном из них будет принимать участие и французская армия, заявил в интервью средствам массовой информации генерал Франсуа Лекуантром, возглавляющий Генштаб ВС страны.

Он также перечислил основные «вызовы», которые могут встать перед Францией в ближайшее десятилетие. К ним относятся активизация террористических организаций, постоянно увеличивающееся количество мигрантов, а также пандемия коронавируса, Россия и Китай.

По словам Лекуантра, эти две страны угрожают не только Франции, но и всему миру. Они посягают на существующий мировой порядок, стремясь разрушить его.

Эксперты, прокомментировавшие высказывание начальника Генштаба французской армии, считают, что навязанный Соединенными Штатами образ жизни государства, который в настоящий момент устраивает Париж, не имеет ничего общего с мировым порядком.