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Журналисты французского информационного агентства RFI разместили расследование, в котором рассказывается о «зверствах» наемников из РФ в Центральноафриканской республике.

Согласно словам сотрудников «Новой газеты» на стороне армии ЦАР воюют три частные военные компании, включая «Вагнер». В материале указывается, что члены данных группировок осуществляли пытки, грабежи и групповые изнасилования местных жителей. Журналисты при этом ссылаются на слова очевидцев.

Отмечается, что в начале текущего года наемники обстреляли грузовой автомобиль с продуктами питания, что привело к гибели трех человек и казнили нескольких гражданских в мечети. Рабочая группа ООН также опубликовала доклад, в котором рассказывается, что российские наемники были причастны к 26 казням и 5 групповым изнасилованиям в ЦАР.

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