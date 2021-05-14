В телефонном разговоре с исполняющим обязанности главы правительства Армении Николом Пашиняном президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Азербайджан должен немедленно вывести войска с территории Сюникской области. Французские пользователи сети весьма активно прокомментировали этот призыв.

Они предложили Макрону не делать подобных заявлений, чтобы не насмешить другие страны. Во всяком случае до того момента, пока президент не сумеет завоевать уважение у своих граждан.

«Если человек не может обеспечить безопасность жителей своей страны, он не должен вмешиваться в дела других стран. Это становится действительно неприлично», — написал один из пользователей.

Другой предложил Макрону обратиться за помощью к России, которая имеет гораздо больше возможностей для спасения Армении, чем находящаяся далеко от нее Франция.

Припомнили главе государства и неудачи на внутренней арене.

«Макрон не может расправиться с наркоторговцами в пригородных районах, но начинает учить азербайджанский народ!» – прокомментировал спич президента читатель.

«Франция утратила свой авторитет на международном уровне. Она только и может, что выплачивать деньги и обещать одностороннюю помощь благодаря деньгам налогоплательщиков. Макрон смешон. Его слова не имеют никакого веса. Он уже скоро потеряет поддержку армии…», – добавил другой пользователь.

Читатели сошлись во мнении, что Макрон стал строить из себя крупного мирового лидера, однако он не в состоянии навести порядок даже на территории Франции. И дальше пустой болтовни он двигаться совершенно не способен.