Соединенные Штаты действуют слишком уж опрометчиво, направляя разведывательные самолеты к границам России. Они не понимают, что последствия подобных шагов могут быть самыми неприятными, пишет французская газета La Nouvelle Tribune.

В публикации упоминается инцидент с перехватом американского самолета-разведчика над Чукотским морем. Понятно, что цель таких полетов кроется в тестировании оперативности ответа российских ПВО, однако без них вполне можно было и обойтись. По той простой причине, что РФ может нанести ответный удар.

Авторы статьи, которую перевел портал “ПолитРоссия” указывают на то, что подобные разведывательные рейды не дают американцам по-настоящему ценной информации. Но при этом они подставляют под удар не только США, но и весь Североатлантический альянс. Соединенные Штаты провоцируют Россию на ответный удар, который придется по странам Европы.