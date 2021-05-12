На канале «Милитарист» в Telegram сообщили, что Франция решила отправить один из своих военных кораблей в Черное море, чтобы поддержать Украину.

В опубликованном сообщении указывается, что корвет Commandant Biro французских ВМС уже находится в черноморской акватории. На данный момент он движется в северную часть региона, приближаясь к Крымскому полуострову и украинским границам. Его цели неизвестны, однако, это уже 2-й визит судна в Черное море.

Согласно словам военных экспертов, цель экипажа французского корвета, вероятнее всего, заключается в увеличении напряженности в регионе. Она может быть также связана с неким обещанием Эмманюэля Макрона, лидера Франции, которое он дал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.