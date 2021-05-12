читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На канале «Милитарист» в Telegram сообщили, что Франция решила отправить один из своих военных кораблей в Черное море, чтобы поддержать Украину.

В опубликованном сообщении указывается, что корвет Commandant Biro французских ВМС уже находится в черноморской акватории. На данный момент он движется в северную часть региона, приближаясь к Крымскому полуострову и украинским границам. Его цели неизвестны, однако, это уже 2-й визит судна в Черное море.

Согласно словам военных экспертов, цель экипажа французского корвета, вероятнее всего, заключается в увеличении напряженности в регионе. Она может быть также связана с неким обещанием Эмманюэля Макрона, лидера Франции, которое он дал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Вам может понравиться

Вооружённые силы России получат уже в этом году невидимую авиабомбу «Дрель»

Вице-премьер Юрий Борисов в беседе с изданием «Интерфакс» рассказал, что уже в этом году армия России получит новейшую авиабомбу. Как уточняется, речь идёт о планирующей авиабомбе «Дрель». О её разработке
  • Анна
  • 09.05.2021
  • читать 1 минуту

Британцы активно обсуждают замену одного слова в речи Путина на параде Победы

Жители Британии активно обсуждают выступление Владимира Путина, лидера РФ, в рамках прошедшего недавно Дня Победы. Они считают, что он намеренно поменял одно слово в речи. В информагентстве Daily Mail сообщают,

Российский блогер Глеб Маврин растрогал американских друзей рассказом о Дне Победы

Российский блогер Глеб Маврин, который в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе, растрогал американцев рассказом о Дне Победы. Как отмечается, блогер посвятил 9 Мая специальный выпуск, который снял в машине. На
  • Анна
  • 09.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 мая – ясно, до 21 °C | город Мытищи: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 мая – переменная облачность, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 мая – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 12 мая – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C |