Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент США Джо Байден и рад бы завоевать Арктику, но этому мешает практически полное отсутствие ледокольного флота. Polar Star, имеющийся в распоряжении Вашингтона, не в счет. Он проигрывает российским судам даже по габаритам. По техническим параметрам они превосходят его во много раз, поэтому о конкуренции не может быть и речи.

Издание Fox News рассказывает, что США планируют отстаивать свои интересы в арктическом регионе. Их можно понять, так как таяние льдов продолжается, а под ними скрываются несметные природные богатства, на которые Вашингтон совсем не против наложить лапу. Помимо этого, Северный морской путь может вскоре стать одним из крупнейших и востребованных торговых маршрутов и Соединенных Штаты мечтают контролировать его.

Для этого у них не хватает одной мелочи – ледокольного флота, который просто необходим, чтобы пробиваться в Арктику. У России, являющейся ключевым конкурентом, ледоколы имеются. Причем это современные суда, которые обходят уже упомянутый Polar Star по всем параметрам.

Россия в настоящий момент восстанавливает законсервированные советские базы и взлетно-посадочные полосы, разворачивает системы ПВО, перебрасывает подразделения войск, развивает инфраструктуру. Она полностью готова не только к таянию льдов, но и к встрече желающих поживиться США. И это выводит Байдена из себя.

Вам может понравиться

В России разрабатывают смарт-браслет для пациентов с диабетом

Специалисты российского Центра компетенций НТИ «Сенсорика» разрабатывают электронный браслет для людей, страдающих от сахарного диабета. Это устройство призвано измерять уровень сахара в крови человека до 12 раз на протяжении часа.

Су-57 модернизируют до поколения 5+ и оснастят уникальным ИИ

Российские конструкторы намерены провести модернизацию истребителя Су-57, благодаря которой он станет первым в мире самолетом поколения 5+, сообщает портал Avia.Pro. До шестой генерации он не дотянет, так как в настоящий

Западные СМИ прокомментировали выступление Путина на параде Победы в Москве

Подавляющее большинство иностранных изданий обратило внимание на слова Путина о возрождении нацизма и его идеологии. Так, эту часть выступления российского президента на параде Победы особо отметили журналисты американского The Hill,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 мая – переменная облачность, до 13 °C | город Мытищи: погода, 11 мая – ясно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 мая – небольшой снег, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 11 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 11 мая – ясно, до 6 °C | Армавир: погода, 11 мая – пасмурно, до 8 °C |