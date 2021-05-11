Президент США Джо Байден и рад бы завоевать Арктику, но этому мешает практически полное отсутствие ледокольного флота. Polar Star, имеющийся в распоряжении Вашингтона, не в счет. Он проигрывает российским судам даже по габаритам. По техническим параметрам они превосходят его во много раз, поэтому о конкуренции не может быть и речи.

Издание Fox News рассказывает, что США планируют отстаивать свои интересы в арктическом регионе. Их можно понять, так как таяние льдов продолжается, а под ними скрываются несметные природные богатства, на которые Вашингтон совсем не против наложить лапу. Помимо этого, Северный морской путь может вскоре стать одним из крупнейших и востребованных торговых маршрутов и Соединенных Штаты мечтают контролировать его.

Для этого у них не хватает одной мелочи – ледокольного флота, который просто необходим, чтобы пробиваться в Арктику. У России, являющейся ключевым конкурентом, ледоколы имеются. Причем это современные суда, которые обходят уже упомянутый Polar Star по всем параметрам.

Россия в настоящий момент восстанавливает законсервированные советские базы и взлетно-посадочные полосы, разворачивает системы ПВО, перебрасывает подразделения войск, развивает инфраструктуру. Она полностью готова не только к таянию льдов, но и к встрече желающих поживиться США. И это выводит Байдена из себя.