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Строительство Турцией канала «Стамбул», который должен стать альтернативой Босфору, поможет НАТО обойти требования Конвенции Монтрё, не позволяющей кораблям альянса внезапно войти в акваторию Черного моря, считают авторы американского издания Forbes.

Они поясняют, что этими самыми требованиями недовольны как НАТО, так и России. Североатлантическому альянсу из-за них необходимо уведомлять Турцию о входе в Черное море, а РФ не может быстро перебрасывать свои корабли в Средиземноморский регион. В этом смысле новый канал способен решить проблемы обеих сторон. Кроме того, Анкара уверена, что он разгрузит как Босфор, так и Дарданеллы.

В тоже время авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», заявляют, что канал «Стамбул» будет выгоден только Турции. Она намеревается самостоятельно решать, кого пускать в искусственный пролив, а кому, напротив, блокировать проход.

При этом президент Турции Тайип Эрдоган ведет двойную игру. Поэтому с появлением канала он сможет пропускать через него корабли США, с которыми отношения у Анкары сейчас не ладятся. Причем делать это втайне от Москвы.

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