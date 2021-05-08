Северная авиабаза Эрексон, расположенная на острове Шемья, была закрыта сразу после распада Советского Союза и завершения холодной войны. Если Соединенные Штаты решат восстановить этот объект, они смогут с легкостью перехватывать все российские самолеты. Ведь база находится всего в 340 километрах от границы с РФ, пишет американское издание Forbes.

У острова Шемья, по словам авторов публикации, имеются весьма существенные недостатки. Он обдувается всеми ветрами, а на протяжении шести месяцев в году на взлетно-посадочную полосу опускается мгла. Кроме того, это очень холодное место. Однако оно идеально подходит для отслеживания любых самолетов ВКС РФ и их перехвата над Беринговым морем.

Авторы публикации, которую на русский язык перевел портал «ПолитРоссия», упоминают, что из-за дрянных погодных условий Пентагон практически не использует этот остров для тренировок военнослужащих в арктических условиях. Для этой цели он предпочитает выбирать более спокойные места.