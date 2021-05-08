читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Северная авиабаза Эрексон, расположенная на острове Шемья, была закрыта сразу после распада Советского Союза и завершения холодной войны. Если Соединенные Штаты решат восстановить этот объект, они смогут с легкостью перехватывать все российские самолеты. Ведь база находится всего в 340 километрах от границы с РФ, пишет американское издание Forbes.

У острова Шемья, по словам авторов публикации, имеются весьма существенные недостатки. Он обдувается всеми ветрами, а на протяжении шести месяцев в году на взлетно-посадочную полосу опускается мгла. Кроме того, это очень холодное место. Однако оно идеально подходит для отслеживания любых самолетов ВКС РФ и их перехвата над Беринговым морем.

Авторы публикации, которую на русский язык перевел портал «ПолитРоссия», упоминают, что из-за дрянных погодных условий Пентагон практически не использует этот остров для тренировок военнослужащих в арктических условиях. Для этой цели он предпочитает выбирать более спокойные места.

Вам может понравиться

В подмосковном парке обнаружили тело младенца

В парковой зоне «Мечта», расположенной в подмосковном населенном пункте Селятино, было найдено тело младенца, завернутого в простыню. Согласно предварительным сведениям, тело новорожденного мальчика обнаружили в среду, 5 мая, случайные прохожие.

МиГ-29М египетских ВВС уверенно победил в бою американский F-16

В учебном воздушном бою, который провели ВВС Египта, российский истребитель МиГ-29М сумел одолеть американский F-16. Вьетнамское издание Soha сообщает, что эти учения египетские Вооруженные силы провели, чтобы определиться со стратегией

Корабль ВМФ РФ перехватил в Азовском море украинский катер с американским журналистом

Издание Avia.Pro со ссылкой на китайский портал Sohu сообщает о перехвате российским кораблем катера Береговой охраны Украины с американским репортером Мэтью Чансом на борту. Журналист снимал видео о своих путешествиях
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 8 мая – дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 21 °C | Подольск: погода, 8 мая – дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 8 мая – пасмурно, до 22 °C |