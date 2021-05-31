Новый истребитель-невидимка, который сейчас разрабатывают российские конструкторы, заменит МиГ-29, считают авторы американского издания Forbes. Они поясняют, что речь идет об однодвигательном самолете, создание которого анонсировало конструкторское бюро Сухого.

По словам экспертов, Россия намерена обеспечить взаимодействие между своим истребителем пятого поколения Су-57 и новейшим одномоторным самолетом. Практически также сегодня действуют в паре американские F-35 и F-22. С тем лишь отличием, что российский легкий стелс-истребитель будет также относиться к 5 поколению.

Использование лишь одного двигателя позволит РФ сэкономить ресурсы и сделать самолет более легким и маневренным. Кроме того, гораздо более низкая цена на этот истребитель привлечет к нему внимание многих стран, поэтому Москва сможет получить на нем крупную прибыль.

Эксперты отмечают, что на новый самолет РФ намерена устанавливать ту же электронику, что и на Су-57, поэтому он будет обладать всеми современными возможностями.