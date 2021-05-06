Журналисты подозревают «Фирму Флоридан» в лоббировании своих интересов в рамках внедрения системы «Глолайм.Школа». Данная система позволяет учащимся осуществлять безналичные платежи за продукты питания в школах Петербурга, но при этом вызывает немало нареканий.

«Глолайм.Школа» с ежегодным оборотом порядка 12 миллиардов рублей является проектом ООО «Глолайм». Но СМИ обнаружили, что в составе экс-учредителей значится некий Александр Гохман. Ранее он занимал пост директора в компании «ОК Детскосельский», учреждённой «Фирмой Флоридан» совместно с двумя другими предприятиями.

С 2011 по 2015 год Гохман работал менеджером в «Фирме Флоридан», после чего перешел в «Глолайм», где в 2019 году вошёл в состав учредителей. Отмечается, что с 2015 года выручка комбината «Флоридана» выросла более чем вдвое, достигнув отметки в 1,6 миллиарда.

Также журналисты обнаружили, что на сайте «Глолайм» в разделе «Оплата питания через Интернет» представлена только «Фирма Флоридан», другие поставщики не указаны.

Внедрению системы безналичных платежей оказывала содействие Екатерина Чернышева, которая приходится дочерью бывшей главе УСП Петербурга Наталье Петровой. До 2016 года Чернышева занимала пост директора «Фирмы Флоридан». Кроме того, тема внедрения системы «Глолайм» стала объектом ее магистерской диссертации.

«В экспериментальной части приведена характеристика предприятия питания ЗАО «Фирма Флоридан», дан анализ его финансово-экономической деятельности; рассмотрены информационные технологии предприятия, проанализированы возможности использования автоматизированных систем предприятия; разработано автоматизированная система безналичных платежей; разработано четырехстороннее соглашение между образовательным учреждением, ПАО «Сбербанк России», ООО «ГЛОЛАЙМ» и ЗАО «Фирма Флоридан», – говорится в описании к диссертации.

Вышеперечисленные обстоятельства позволили журналистам предположить, что система «Глолайм.Школа» могла быть введена в петербургских школах в интересах «Фирмы Флоридан».