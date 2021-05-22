Фильм «Турист», повествующий о деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), крайне важен для отечественных зрителей, поделился в беседе с ФАН военный эксперт, автор Telegram-канала Colonel Cassad Борис Рожин.

По его словам, снимать такие картины необходимо и полезно. Он привел в пример США, где давно и активно снимают художественное кино о военных операциях американских сил.

«Нужно понимать, что на Западе картины такого рода делают постоянно. Взять тот же американский сериал «Родина», который показывал операции США за рубежом. У нас же этот сегмент, к сожалению, развит слабо. Впрочем, есть определенные подвижки. Это и «Шугалей», и «Турист», — сообщил Рожин.

Он уверен, что нужно увеличивать число таких проектов, поскольку к ним есть интерес и они рассказывают о деятельности страны за рубежом. При этом необходимо также уделять внимание их содержанию и качеству.

«Фильм показывает события в ЦАР, которые там действительно происходили, рассказывает о роли наших инструкторов. Во времена Советского Союза, наши военные специалисты были во Вьетнаме, Анголе, но это было засекречено», — пояснил собеседник ФАН.

По словам Рожина, такие фильмы, как «Турист», представляют собой инструмент грамотной внутренней политики. Обычные новости не всегда могут донести нужный посыл, а кинематограф позволяет ввести человека в курс происходящих событий. Это особенно важно, учитывая, что западные медиа часто связывают российских инструкторов с «ЧВК Вагнера».

«Если мы хотим обосновать свои действия на территории других стран и продвигать свои интересы, то нужно все доходчиво объяснять не только другим государствам, но и своим гражданам. Они должны понимать, на что направляются деньги, на что власти направляют усилия», — сказал военный эксперт.