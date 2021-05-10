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Официальные цифры по смертности от коронавируса в США меньше, чем реальное количество смертей, уверен главный инфекционист страны Энтони Фаучи. По его словам, Центр по контролю и профилактике заболеваний повторяет это практически с самого начала пандемии.

Официальные данные, которые представляет Университет Джона Хопкинса, гласят, что в США на сегодняшний день умерло от коронавируса 581 572 пациента. Фаучи утверждает, что это количество занижено почти вдвое. По разработанной в Вашингтонском университете модели подсчета получается уже больше 900 тысяч жертв Covid-19.

Фаучи уверен, что данная модель ближе к реальности. Он отмечает, что хотя подобные модели и могут допускать ошибки, но CDC давно утверждает, что официальные подсчеты не дают объективных результатов.

Модель Вашингтонского университета использовалась также для подсчета умерших пациентов во всем мире. В результате получилось примерно 6,9 миллиона жителей планеты, однако официальные данные вдвое меньше этого показателя.

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