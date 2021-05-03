В операционной системе iOS 14 появилась новая функция, которая дает пользователям возможность отказываться от предоставления личных данных скачиваемым приложениями. В связи с этим социальные сети Facebook и Instagram разослали сообщения, в которых объяснили, зачем собирают персональную информацию.

Они отметили, что получение доступа к личным данным пользователей дает возможность социальным сетям показывать рекламу, основанную на предпочтениях конкретного человека. Благодаря этому Facebook гораздо эффективнее удовлетворяет интересы рекламодателей. По сути, своей персональной информацией пользователи поддерживают работу этих ресурсов.

Кроме того, в сообщении от руководства социальных сетей содержится намек на то, что предоставляющие доступ к личным данным пользователи смогут абсолютно бесплатно пользоваться приложениями от Facebook и Instagram.