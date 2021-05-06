Банги, 5 мая. Центральноафриканские вооруженные силы (FACA) зачистили от боевиков разгромленного конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) столицу префектуры Нижнее Котто — Мобае.

Консультативную поддержку армейским отрядам оказывали российские инструкторы. В западных СМИ их причисляют к «ЧВК Вагнера». Специалисты из РФ, прибывшие в страну по официальному приглашению правительства республики, занимаются обучением личного состава национальных войск, в результате чего уровень подготовки местных военнослужащих значительно возрос.

Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада отметил вклад российских инструкторов в поздравительном сообщении по случаю освобождения Мобае.

«От лица президента республики я поздравляю наших храбрых солдат и их союзников. Только что они вошли в столицу Нижнего Котто — Мобае. Они восстановят мир и порядок», — написал глава центральноафриканского правительства.

Город Мобае, расположенный у южных рубежей ЦАР, около восьми лет находился во власти боевиков. Местные жители, вышедшие встречать национальную армию и их союзников, радовались возвращению мира и порядка в населенный пункт.

Несмотря на разгром основных вооруженных группировок, в стране остаются разрозненные отряды бандитов, которые скрываются в лесах и избегают прямых столкновений с регулярной армией. Правительственные силы планомерно зачищают территорию от недобитых ячеек радикалов.

Так, на днях отряды FACA вошли в город Ялинга, рядом с которым расположен ныне не действующий аэропорт. Учитывая масштабную кампанию по развитию транспортной инфраструктуры в ЦАР, продвигаемую президентом республики Фостен-Арканжем Туадера, в обозримом будущем воздушная гавань может вновь начать принимать самолеты.