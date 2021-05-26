Военнослужащие правительственной армии (FACA) и российские инструкторы приняли участие в сопровождение гуманитарного груза миссии ООН в ЦАР.

Конвой проследовал из города Кага-Бандоро в Среднее Сидо и обратно без происшествий. В обеспечении безопасности груза принимали участие военнослужащие FACA и российские инструкторы, которых в СМИ связывают с «ЧВК Вагнера»*. Об этом их попросили представители Многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА).

Согласно информации источников, организация планирует осуществлять подобные поставки несколько раз в месяц, если армия ЦАР и россияне согласятся обеспечивать безопасность гуманитарных конвоев. Известно, что многочисленные инциденты с сотрудниками МИНУСКА заставляют усомниться в их способности самостоятельно обеспечить безопасность груза.

Благодаря сотрудничеству Москвы и Банги удалось существенно повысить эффективность правительственной армии, что привело к разгрому многочисленных бандформирований. Российские специалисты занимаются обучением солдат правительственных сил с 2018 года.

* – «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.