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Глава авиакомпании «БелАвиа» Игорь Чергинец заявил, что ее самолеты не будут летать на Крымский полуостров, пока руководство страны не признает его российской территорией. Это высказывание прокомментировал политолог Евгений Сатановский.

Он отметил, что без президента Беларуси Александра Лукашенко тут явно не обошлось и назвал главу государства «хитровымудренным» и «многовекторным» соседом. По словам политолога, Беларусь постоянно получает помощь от России, однако не торопится делать что-либо в ответ.

Эксперт заявил, что было бы понятно, если Лукашенко считает себя лучшим другом Украины и не хочет ей навредить. Но отношения Киева и Минска сейчас находятся в ужасном состоянии. Именно Украина одной из первых ввела ограничения против Беларуси после инцидента с самолетом. Единственное, чего она пока не сделала – не объявила войну. Но Минск все же упорно придерживается своей позиции по Крыму непонятно по каким мотивам.

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