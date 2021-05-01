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Соединенные Штаты весьма активно разрабатывают стелс-технологии, в результате чего появились истребители F-35 и F-22. Однако Китай и Россия тоже не бездействуют. В их распоряжении имеются средства ПВО, способные обнаруживать эти воздушные машины, напоминает индийский портал EurAsian Times.

Авторы пишут, что Россия давно создала комплексы ПВО С-300 и С-400, которые могут сбивать и самолеты, и баллистические ракеты потенциального противника. Кроме того, у нее есть уникальная радиолокационная станция «Струна-1», которая способна превратить F-22 и F-35 в кучу бесполезного металлолома.

По словам экспертов, данная РЛС выполняет две важных функции, которые позволяют бороться со стелс-самолетами. Так, она в три раза увеличивает радиолокационное сечение целей, благодаря чему даже невидимки становятся видимыми. Кроме того, существенно увеличенный охват дает возможность фиксировать те волны, которые истребители отклоняют.

Еще одно преимущество «Струны» кроется в ее низком потреблении энергии. Благодаря этому она остается незаметной, что снижает риск нанесения ответного удара.

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