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Американские специалисты обнаружили новый побочный эффект после вакцинации от коронавируса. Возникает этот эффект у женщин.

Как сообщается, у некоторых женщин, которым была поставлена вакцина от коронавируса, происходит сбой менструального цикла. Кроме того, выделения у них становились более болезненными и обильными.

На данный момент точно выяснить, в чём причина возникновения таких последствий, специалистам не удалось. Предполагается, что подобная реакция может возникать из-за того, что прививка, по сути, является стрессом для организма. Повышенная болезненность может объясняться тем, что после вакцинации в теле возникает ощущение ломоты.

Учёные изучили сведения, полученные во время обследования более 700 женщин. Как оказалось, подобный побочный эффект возникал вне зависимости от того, какая именно вакцина была поставлена женщине.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали о людях, которым нельзя ставить прививку от коронавируса. Речь идёт о российском препарате “Спутник V”.

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