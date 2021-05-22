Запрет на посещение исторической родины грекам Крымского полуострова является грубейшим нарушением их законных прав, заявила депутат греческого парламента Мария Апатзиди, представляющая партию МЕРА25. Также она направила соответствующее обращение главе внешнеполитического ведомства страны Николасу Дендиасу.

«Право греческого меньшинства в Крыму посетить Грецию самоочевидно, и греческое правительство обязано защищать его в европейских институтах и сделать это немедленно», — сообщается в этом документе.

По словам Апатзиди, Греция обязана защищать права этнических греков во всем мире. В ситуации же с Крымским полуостровом наблюдается явная дискриминация граждан, имеющих греческие корни. Из-за санкционных мер, принятых ЕС, они не имеют права посещать свою историческую родину.

Апатзиди заявила, что она, как понтийская гречанка, внимательно отслеживает ситуацию в Крыму. И отлично видит, что запрет на посещения греками полуострова исторической родины нарушает права человека. Которые должны действовать для всех одинаково, а не по желанию ЕС.