Вооруженные силы Армении допускают применение силы в новом конфликте с Азербайджаном. Минобороны страны заявляет, что это обязательно произойдет, если Баку не уберет свои войска с территории Сюникской области в «разумные сроки».

Военное ведомство также заявило, что любые попытки пересмотра границ Армении являются посягательством на суверенитет и территориальную целостность страны. Поэтому урегулирование конфликта дипломатическим путем возможно только в том случае, если азербайджанские военнослужащие уйдут из Сюникской области без каких-либо предварительных условий.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана продвинулись вглубь территории Армении почти на 5 километров 12 мая. Они начали какие-то работы, связанные с «уточнением советских границ». После протестов Армении и консультаций в ОДКБ работы прекратились, однако военнослужащие продолжают оставаться на территории страны.