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Россияне пришли в восторг от видеоролика, на котором запечатлено долгожданное наполнение водой Северо-Крымского канала.

Ролик был размещен на видеоканале блогера Ильи Корсакова. Он был снят с использованием дрона. Вода взята из реки Биюк-Карасу, расположенной рядом с населенным пунктом Новоивановка. Сброс удалось осуществить при помощи созданного в данном районе гидроузла. Многие пользователи уже назвали случившееся настоящим чудом.

Пользователь с именем Оксана Н. отметила, что вначале не поверила своим глазам, а затем едва не расплакалась. Девушка сообщила, что в Севастополе живет старшая сестра, поэтому она радуется даже малозначительным новостям. Остальные комментаторы пожелали жителям Крыма удачи и богатого урожая в этом году.

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