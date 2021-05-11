Эксперты из Китая заявили, что в 1987 году Россия преподала Североатлантическому Альянсу жесткий урок в Баренцевом море. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на статью китайского издания Sohu.

Как сообщается, Баренцево море для России представляет весьма важное стратегическое значение. Долгое время военные корабли НАТО попросту боялись сюда заходить. Как объяснили китайские журналисты, это произошло из-за ситуации 1987 года.

Так, норвежский патрульный самолёт Р-3В отправился к территориальным водам СССР. На перехват отправился истребитель Су-27. Самолёт НАТО не отреагировал на подаваемые ему предупреждения, и в итоге Су-27 приблизился к нему так близко, что задел крылом. Этот манёвр назвал «воздушным скальпелем». После этого инцидента США более 30 лет опасались заходить в Баренцево море, и лишь в 2020 году решились на этот шаг.

Ранее журналисты The National Interest назвали Су-27 кошмаром для НАТО. Как отмечается, этот истребитель разрабатывался в ответ на американские бомбардировщики.