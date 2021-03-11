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Ответ СССР на множественные перехваты стратегических бомбардировщиков Ту-95, Ту-22 и Ту-160 американскими самолетами оказался весьма эффективным и превратился в кошмар для США на все последующие годы, сообщает издание The National Interest. Эксперты поясняют, что речь идет об истребителях Су-27, которые по сей день снятся руководству ВВС Соединенных Штатах в страшных снах.

Су-27 и сейчас способен обойти по характеристикам многие зарубежные самолеты. Он набирает скорость до 2500 километров в час, обладает вполне неплохой дальностью полета – 3700 км, а также может подниматься на 18 км.

В основном эти самолеты используются для перехвата разведчиков, истребителей, бомбардировщиков НАТО, которые пускаются в провокации и пытаются подлететь к границам России. Внушительная 30-миллиметровая пушка, а также возможность использовать самое современное ракетное вооружение помогают пояснить натовским пилотам, что лучше бы им полетать где-нибудь в других местах.

Авторы также отмечают, что именно на основе Су-27 были созданы и другие российские истребители, наводящие ужас на Североатлантический альянс – Су-30 и Су-33, а затем и Су-34 и Су-35.

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