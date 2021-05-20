Российские межконтинентальные ракеты «Ярс-С» представляют собой оружие для победы в войне даже без боя. Достаточно лишь показать, что они имеются в распоряжении РФ, и противник сразу же подпишет капитуляцию, сообщает китайское издание Sohu.

Эксперты заявляют, что «Ярс-С» — это один из важных козырей России. МБР способна поражать цели на расстоянии в 11 тысяч километров и при этом она летит на такой скорости, что ни одна современная система противовоздушной или противоракетной обороны не в состоянии ее перехватить.

Авторы статьи, перевод которой представлен порталом “ПолитРоссия”, также напомнили, что в последние годы Россия с завидной регулярностью представляет все новые и новые виды вооружения. Несмотря на то, что оборонный бюджет страны во много раз ниже, чем в США или других государствах НАТО, она все же ухитряется создавать военные технологии, не имеющие аналогов в мире.