Специалисты Роскачества обновили рейтинг телевизоров, которые можно приобрести на российском рынке.

Как отмечается, к списку была добавлена 21 модель, всего в рейтинге, таким образом, находится 222 телевизора. Первое место среди телевизоров, которые имеют диагональ от 55 до 65 дюймов, заняла модель LG OLED55BXRLB. Этот телевизор имеет диагональ экрана 55 дюймов, также эксперты отметили качественную матрицу, сбалансированный и натуральный цвет, хороший звук.

Второе, третье и пятое место также заняли модели от LG – OLED65C1RLA, OLED55C1RLA и 65UN74006LA. Они имеют диагонали 65, 55 и 65 дюймов соответственно. Четвёртое место занял телевизор Philips 55OLED805 с 55 дюймами.

Среди бюджетных телевизоров стоимостью до 50 тысяч рублей эксперты отметили SLG 55UN74006LA, Samsung UE55RU7090UXRU и HiSense 55U7QF. Все модели имеют диагональ экрана 55 дюймов.

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