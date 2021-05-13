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Независимые специалисты по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провели исследование и пришли к выводу, что пандемию коронавируса можно было предотвратить ещё в феврале 2020 года.

Как сообщается, это было бы возможно, если бы власти всех стран отреагировали на угрозу быстрее. В докладе экспертов указывается, что подготовка к пандемии была непоследовательной, а также на неё было выделено недостаточно финансирования. Кроме того, отмечается, что система оповещения была чрезмерно медленной. Также указывается, что ВОЗ проявила себя недостаточно мощной.

Массового заражения коронавирусом можно было бы избежать, если ограничения на перемещения людей и закрытие границ ввелись раньше. Однако в итоге многие меры начали приниматься лишь тогда, когда больницы уже были переполнены пациентами.

Ранее мы сообщали, что одна из европейских стран сумела одолеть коронавирус. Отмечается, что жители этой страны вакцинировались российским препаратом “Спутник V”.

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