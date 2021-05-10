Одна из европейских стран одолела коронавирусную инфекцию, завили в Российском Фонде прямых инвестиций. Это государство – Сан-Марино, в котором в период с 3 по 9 мая зафиксирована наименьшая заболеваемость по Европе.

В РФПИ рассказали, что это результат успешной вакцинации с применением препарата «Спутник V». Два месяца иммунизации не прошли даром – за этот период заболеваемость снизилась в 250 раз по сравнению с пиковыми значениями, а 4 мая медики вообще перестали фиксировать новые случаи заражения.

В настоящий момент в стране закрыто ковидное отделение местного госпиталя. Кроме того, с начала вакцинации не умер ни один пациент с коронавирусной инфекцией. РФПИ заявляет, что готов организовать вакцинный туризм в Сан-Марино для жителей других стран Европы, для чего сюда доставят дополнительные дозы препарата.