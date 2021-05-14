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Радикальное палестинское движение ХАМАС использует для обстрелов Израиля новые ракеты, дальность полета которых достигает 250 километров. Эти боеприпасы, называемые «Айяш», являются самыми дальнобойными из всех, которые сектор Газа применял ранее.

Ракеты в основном выпускаются по городам Ашкелон и Ашдод, которые расположены ближе остальных к сектору Газа. Кроме того, некоторые боеприпасы долетают до столицы Израиля Тель-Авива и Беэр-Шевы. Радикалы изначально стремились попасть по аэропорту Бен Гурион. Когда все рейсы, которые должны были приземлиться здесь, перенесли в Рамон, боевики нанесли удар по Эйлату. Но до этого города ракета «Айяш» не долетела.

Кроме того, в ходе обстрелов ХАМАС активно применяет дроны-камикадзе Shehab. Эксперты уже заявили, что они по внешнему виду напоминают иранские барражирующие боеприпасы Ababil-2.

Для ответных ударов по сектору Газа Израиль использует американские авиабомбы GBU-39. Большинство атак проводится именно с истребителей ВВС, но участие в обстрелах принимают также израильские САУ М109. Они развернуты фактически на самой границе с Газой.

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