читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Администрацию и пользователей группы «Школьный ревизорро» «ВКонтакте» возмутил мониторинг качества организации питания в петербургских школах, проведённый в апреле. В сообществе вышла статья «Качественно и вкусно, но только на бумаге», авторы которой раскритиковали необоснованные выводы представителей экспертной группы, участвовавшей в проверках.

Как сообщается на сайте Общественной палаты, в апреле эксперты посетили 10 образовательных учреждений в Выборгском, Московском, Приморском и Кировском районах Петербурга. Они не нашли в итоге нарушений ни в одной из школ. Комиссия сделала вывод, что меню, качество продукции, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и прочие аспекты организации питания во всех школах соответствуют нормам.

Результаты работы экспертов возмутили администраторов «Школьного ревизорро», обративших внимание, что в Сети с каждым днём появляется всё больше жалоб родителей на качество школьного питания.

«На самом деле, причин для такого расхождения реальности и бумажных отчетов может быть несколько. Такие проверки — секрет Полишинеля, о них известно заранее, так что ничего не мешает, например, руководству школы или столовой — вылизать все к «показательному представлению». Плюс, коррупционный фактор никто не отменял», — подчеркнули авторы поста.

«Школьный ревизорро» пользуется популярностью среди петербуржцев. В группе регулярно публикуются жалобы родителей на качество питания в школах и детсадах города, и такая огласка часто помогает вовремя выявить и устранить грубые нарушения.

Каждый месяц группа составляет свой антирейтинг петербургских поставщиков. В апреле этот список возглавил комбинат «Артис-детское питание» с 91 жалобой со стороны родителей. Любопытно, что за месяц число жалоб увеличилось вдвое – в марте на «Артис» пожаловались 45 раз.

Также эта компания фигурировала в скандалах, связанных с нарушениями технологии приготовления блюд. Несколько инцидентов произошло в школе №93 в Пушкинском районе. В Сеть выложили фото запеканки, от которой, по словам детей, плохо пахло. Также школьники пожаловались, что она была почти сырая. Несколько недель спустя один из учащихся сфотографировал поданный на обед суп, в котором, по его словам, плавал кусок сырого мяса.

Подобные нарушения заставляют сомневаться в выводах экспертной группы после серии проверок в петербургских школах. Многие инциденты просто замалчиваются, поэтому групп вроде «Школьного ревизорро» должно быть больше. Ответственные за организацию инспекций должны обратить особое внимание на те образовательные учреждения, где уже выявили нарушения, и провести там проверки в первую очередь.

Вам может понравиться

На видео попало уничтожение двух турецких M60 противотанковыми ракетами

В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, на котором показано, как курдские военнослужащие уничтожают танки М60 вооруженных сил Турции, находившиеся в северной части Ирака. Видео было снято с высоты птичьего полета, а

Армия США может лишиться возможности воевать из-за проблем с разработкой новой БМП

В издании РИА «Новости» сообщили, что американская армия вскоре может потерять возможность вести боевые действия из-за проблем с разработкой новой БМП. США не удается реализовать проект по созданию новых боевых

В Кировской области мужчина убил своего приятеля и закопал его тело в огороде

В Кировской области местный житель убил друга, после чего закопал его тело. Как сообщается, 35-летний житель Демьяново пребывал в гостях у 33-летнего друга в Лузе. Приятели распивали алкогольные напитки, и
  • Анна
  • 05.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 8 мая – дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 21 °C | Подольск: погода, 8 мая – дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 8 мая – пасмурно, до 22 °C |