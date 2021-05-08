Администрацию и пользователей группы «Школьный ревизорро» «ВКонтакте» возмутил мониторинг качества организации питания в петербургских школах, проведённый в апреле. В сообществе вышла статья «Качественно и вкусно, но только на бумаге», авторы которой раскритиковали необоснованные выводы представителей экспертной группы, участвовавшей в проверках.

Как сообщается на сайте Общественной палаты, в апреле эксперты посетили 10 образовательных учреждений в Выборгском, Московском, Приморском и Кировском районах Петербурга. Они не нашли в итоге нарушений ни в одной из школ. Комиссия сделала вывод, что меню, качество продукции, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и прочие аспекты организации питания во всех школах соответствуют нормам.

Результаты работы экспертов возмутили администраторов «Школьного ревизорро», обративших внимание, что в Сети с каждым днём появляется всё больше жалоб родителей на качество школьного питания.

«На самом деле, причин для такого расхождения реальности и бумажных отчетов может быть несколько. Такие проверки — секрет Полишинеля, о них известно заранее, так что ничего не мешает, например, руководству школы или столовой — вылизать все к «показательному представлению». Плюс, коррупционный фактор никто не отменял», — подчеркнули авторы поста.

«Школьный ревизорро» пользуется популярностью среди петербуржцев. В группе регулярно публикуются жалобы родителей на качество питания в школах и детсадах города, и такая огласка часто помогает вовремя выявить и устранить грубые нарушения.

Каждый месяц группа составляет свой антирейтинг петербургских поставщиков. В апреле этот список возглавил комбинат «Артис-детское питание» с 91 жалобой со стороны родителей. Любопытно, что за месяц число жалоб увеличилось вдвое – в марте на «Артис» пожаловались 45 раз.

Также эта компания фигурировала в скандалах, связанных с нарушениями технологии приготовления блюд. Несколько инцидентов произошло в школе №93 в Пушкинском районе. В Сеть выложили фото запеканки, от которой, по словам детей, плохо пахло. Также школьники пожаловались, что она была почти сырая. Несколько недель спустя один из учащихся сфотографировал поданный на обед суп, в котором, по его словам, плавал кусок сырого мяса.

Подобные нарушения заставляют сомневаться в выводах экспертной группы после серии проверок в петербургских школах. Многие инциденты просто замалчиваются, поэтому групп вроде «Школьного ревизорро» должно быть больше. Ответственные за организацию инспекций должны обратить особое внимание на те образовательные учреждения, где уже выявили нарушения, и провести там проверки в первую очередь.