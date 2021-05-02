Эксперты сервиса OneTwoTrip назвали наиболее дорогие билеты в апреле. Речь идёт как об авиабилетах, так и о билетах на поезда.

Согласно заявлению аналитиков, за наиболее дорогой билет на поезд покупатель отдал 54 тысячи рублей. Это, как уточняется, поездка на «Сапсане» из Москвы в Санкт-Петербург. В обратную сторону уехать стоит дешевле, хотя всего лишь на 4 тысячи рублей.

Кроме того, аналитики отметили билеты из Москвы в Адлер. Двум путешественникам, которые их купили, они обошлись в 33 тысячи рублей каждый.

Авиабилеты обходятся покупателям намного дороже. Так, наиболее дорогим направлением является Москва-Дубай – 800 тысяч рублей пришлось отдать покупателю за этот билет. Билет в Дубай, но уже из Санкт-Петербурга, стоит значительно меньше – 250 тысяч рублей.

Кроме того, весьма дорого обошлись путешественникам билеты в Кейптаун и обратно – 530 тысяч рублей. Уточняется, что во всех случаях с авиабилетами речь идёт бизнес-класс.