Депутат литовского сейма Жигимантас Павилионис рассказал, что вступление в НАТО и ЕС светит Украине не раньше, чем через полтора десятка лет. Также он перечислил причины, по которым сейчас Киев в Североатлантический альянс никто не возьмет.

Первая из них – это гражданский конфликт на Донбассе. Ни Евросоюз, ни НАТО не принимают новых членов, имеющих территориальные проблемы. Вторая причина – высокий уровень коррупции, которую нужно нещадно искоренять. Но Киев делать этого совсем не торопится.

Кроме того, Соединенным Штатам нужна Украина, которая будет до одури биться с Россией вести с ней как диверсионную, так и открытую войну. Если Киев окажется в НАТО, то за него придется заступаться всем альянсом. Но это не входит в интересы США.

С Павилионисом не согласен российский эксперт Михаил Александров. Он заявил, что членство в ЕС через 15 лет Киеву наобещал представитель второстепенной страны, которая хоть и входит в обе структуры, но не имеет там особого права голоса. Получается, что вроде бы Запад и приободрил Украину, обнадежив скорым вступлением в альянс, но в то же время ни США, ни другие члены НАТО за это обещание не отвечают.