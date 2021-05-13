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С понедельника не прекращаются ракетные обстрелы Израиля палестинскими радикалами. Известно, что по разным городам страны выпущено уже более 1600 ракет, что стало настоящим испытанием для израильской системы ПВО-ПРО «Железный купол».

Политолог Яков Кедми рассказал, что пока система эффективно справляется с перехватом большинства ракет и спасает жизни многих израильтян. Но существует вероятность того, что «Железный купол» не сумеет перехватить все боеприпасы.

По словам Кедми, сейчас палестинцы запускают ракеты по баллистической траектории, упрощая системе ПРО задачу. Но если они используют тяжелые боеприпасы, способные маневрировать, да еще в таком же количестве, «Железный купол» сдаст позиции.

Поддержал Кедми и российский военный эксперт Виктор Леонков. По его словам, самодельные ракеты ХАМАС в настоящий момент истощают возможности израильских ПВО. Когда цель будет достигнута, палестинцы нанесут удар серьезными боеприпасами, которыми уже некому будет перехватывать.

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