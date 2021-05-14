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Российские военные эксперты Юрий Лямин и Олег Макаров дали свой комментарий на публикацию издания The National Interest о городах, максимально защищенных от ядерного удара. Напомним, что в этой статье автор заявил, что больше всего шансов пережить ядерный апокалипсис у тех, кто окажется в российской столице.

На самом деле, утверждают эксперты, все не так радужно, как может показаться. Да, есть противоракетная оборона, которая не пропустит большую часть ракет потенциального противника. Однако не стоит забывать, что именно Москва станет главной целью врага. И по ней нанесут огромное множество ударов, с которыми никакая ПРО справиться не в состоянии.

Эксперты предложили обратить внимание на Израиль, где система «Железный купол» перехватывает большое количество боеприпасов, но часть их все же разрушает города и убивает людей. На Москву же будут падать ядерные бомбы, поэтому всего нескольких штук окажется достаточно для катастрофы.

Юрий Лямин также упомянул о московском метро, которое скорее всего будет использоваться в качестве убежища. По его словам, выжившие какое-то время продержатся, но снабжение для них никто не сможет организовать. Так как ядерные удары разрушат транспортную систему.

Эксперты также упомянули, что если жители российской столицы все же смогут некоторое время укрываться от последствий атак, но в Лондоне и Вашингтоне все будет гораздо хуже.

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