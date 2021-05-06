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Алексей Леонков, военный специалист, назвал четыре причины, из-за которых РФ следует построить базу ВМС в африканском Судане.

Первая причина связана с постоянными атаками террористических организаций на территории Центральной и Восточной Африки. Создав военный объект в данном регионе, Россия сможет намного эффективнее осуществлять функцию миротворца. Вторая причина кроется в обеспечении безопасного мореходства в Индийском океане и Красном море.

Эксперт также уверен, что новая база может стать еще одной оборонной точкой страны за рубежом и укрепить взаимодействие в военной сфере с дружественными государствами (Иран и Индия). В СМИ напоминают, что Москва планирует построить в Судане пункт ВМС, где сможет размещать до четырех боевых судов.

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