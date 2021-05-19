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Появление в арсенале Соединенных Штатов гиперзвукового оружия не обеспечит им господство, так как Россия все равно останется самым сильным конкурентом, уверен военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал сообщения о ракете LRHW, о которой США много говорят, но которую никак не доделают.

Аналитик напомнил, что Конгресс уже высказывался о разработке этой ракеты. Так, Счетная палата заявила, что на нее уходит слишком много бюджетных денег, причем результат их освоения пока себя совершенно не оправдывает. Впрочем, США обещали представить ракету только в 2023 году, поэтому говорить о ее качестве пока рано.

Соединенные Штаты называют ракету LRHW самой перспективной разработкой в области гиперзвукового оружия. В настоящий момент они бьются над возможностью установить внутрь боеприпаса искусственный интеллект, который должен управлять движением и уклоняться от систем ПРО. Пока реализовать эту цель не удается, так как электроника вряд ли выдержит экстремально высокие температуры.

Леонков уверен, что российские ЗРК С-400 и особенно С-500, который вскоре должен поступить на вооружение, легко справятся с LRHW.

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