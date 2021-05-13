Алексей Леонков, военный аналитик, объяснил, из-за чего именно израильские средства ПРО «Железный купол» не смогли ликвидировать все ракеты, выпущенные палестинцами из сектора Газа.

Согласно предварительным сведениям, палестинцы выпустили по Израилю не менее 1 000 ракет, однако противоракетные системы смогли сбить лишь двести из них. Эксперт считает, что это произошло из-за того, что ХАМАС применяет разные ракетные установки и снаряды, поэтому «Железному куполу» не удается вовремя подстроиться под них. При этом речь идет об неуправляемых ракетах. Если палестинские силы начнут использовать ракеты, способные маневрировать, то системе ПРО «придется крайне тяжко».

Отмечается, что палестинские ракеты попали в несколько жилых зданий. В результате этого обстрела погибли 5 человек, включая одного ребенка. Еще около 200 израильтян получили различные ранения. В секторе Газа при этом от воздушных ударов израильских ВВС погибли 56 человек.