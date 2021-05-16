В этом году 16 мая отмечается день памяти жертв СПИД – последней стадии ВИЧ. Этот день проводится в третье воскресенье мая.

По статистике, в 2019 году во всем мире было 38 миллионов человек, у которых был выявлен ВИЧ. По словам гендиректора клиники лечения инфекций H-Clinic Андрея Злобина, люди, знающие о своём ВИЧ-статусе и получающие необходимое лечение, не заражают остальных людей и живут также долго.

Сейчас есть риски заражения ВИЧ путем полового контакта, через кровь, или от матери к ребёнку. В первую очередь специалист отметил половой путь, так как, даже с учётом доступности тестирования, многие люди стесняются сдавать анализы. Так, он рассказал, что женщины объясняют свой отказ от тестирования тем, что если они пойдут к врачу и заявят о намерении сдать анализы на ВИЧ, врачи решат, что их пациентки ведут беспорядочную половую жизнь.

Ранее медики обнаружили способ, благодаря которому можно остановить передачу ВИЧ от беременной женщины к ребёнку. Для этого используются блокирующие антитела.