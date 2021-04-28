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Ученые Университета Дьюка и медики Weill Cornell Medicine сумели обнаружить способ остановить передачу ВИЧ-инфекции от беременной женщины к будущему малышу. Для этой цели они внимательно изучили вирус и обнаружили редкие его варианты, которые научились уклоняться от воздействия нейтрализующих антител.

Эти антитела, по словам ученых, применяются в новой терапии, которая дает возможность заблокировать подавляющее большинство штаммов ВИЧ. Однако отдельные варианты вируса ускользают от них, что и приводит к передаче заболевания еще неродившемуся младенцу.

В результате исследований ученые разобрались, как можно узнать, будет ли передан вирус, а также нашли пути, позволяющие предотвратить данный процесс. При этом они отметили, что при лечении с использованием блокирующих антител все же возможно непреднамеренное заражение ребенка ВИЧ-инфекцией.

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