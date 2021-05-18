Эксперт Мураховский: Хамас запускает ракеты "куда Аллах пошлет"

Инфографика, которая демонстрирует используемые сектором Газа ракеты, заинтересовала многих пользователей Сети и военных экспертов. Один из них – Виктор Мураховский, рассказал о качестве этих боеприпасов и их точности.

По его словам, импортные ракеты в большинстве своем неуправляемые и уж точно не относятся к высокоточному оружию. Поставляются они в основном из Ирана. Причем в основном это самые примитивные боеприпасы, точность которых оценивать довольно сложно. Но еще хуже те боеприпасы, которые изготавливаются на территории сектора Газа.

По мнению эксперта, они уступают по качеству даже ракетам Второй мировой войны. Около 15 процентов не просто не долетают до цели, а взрываются или просто падают в нескольких метрах от пусковой установки.

Палестинцы запускают эти ракеты «куда Аллах пошлет», потому что нанести с их помощью прицельного удара просто невозможно из-за большого рассеивания на местности.

Эксперт также заявляет, что единственная цель обстрелов Израиля – это попытка перегрузить «Железный купол». Палестинцы отлично понимают, что возможности этой системы не безграничны. Именно поэтому ХАМАС пускает ракету за ракетой, надеясь на то, что комплекс ПВО / ПРО рано или поздно даст сбой.