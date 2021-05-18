В 2021 году российский ВМФ ждет прорыв, который в ближайшее десятилетие позволит России захватить превосходство в Мировом океане. Она долго уступала главным конкурентам по мощи своего флота, но теперь эта неприятная тенденция осталась позади, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, уже до конца этого года Россия спустит на воду около 40 боевых кораблей. Уже сейчас флот пополняется подводными лодками классов «Борей» и «Ясень», которые не имеют аналогов ни в США, ни где-либо еще. Кроме того, РФ строит фрегаты проекта 22350, уникальность которых кроется в использовании гиперзвуковых ракет «Циркон»

Эксперт упомянул также универсальные десантные корабли проекта 23900 “Прибой”, строительство которых началось в качестве альтернативы французским «Мистралям». Эти вертолетоносцы займут особое место в рядах ВМФ.

Кроме того, совсем скоро закончится ремонт ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», который является самым крупным кораблем в своем классе.