Великобритания, некогда бывшая великой империей, никак не может поверить в то, что Россия давно превзошла ее по мощи военно-морского флота. Именно поэтому из-за внезапного появления кораблей РФ в Атлантике Соединенное Королевство объявило Москву врагом номер один, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он прокомментировал заявления главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о «странных кораблях» России и подводных лодках, которые неожиданно всплывают в Атлантическом океане.

Дандыкин пояснил, что последний конфликт, в котором принимал участие Королевский флот, состоялся еще в 80-х годах прошлого столетия. После того как Британия отвоевала у Аргентины Фолклендские острова, она перестала модернизировать свой флот. Сейчас он существенно проигрывает российскому, который постоянно обновляется, получает все новые и новые субмарины, боевые корабли и даже подводные беспилотники.

Эксперт отметил, что сейчас Россия готова отразить нападение британского флота в любом регионе планеты. И если Лондон не займется модернизацией своих ВМС, ситуация для него уже в ближайшие десятилетия станет еще хуже. Ведь РФ продолжает работать над усовершенствованием флота.