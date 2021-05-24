читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Великобритания, некогда бывшая великой империей, никак не может поверить в то, что Россия давно превзошла ее по мощи военно-морского флота. Именно поэтому из-за внезапного появления кораблей РФ в Атлантике Соединенное Королевство объявило Москву врагом номер один, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он прокомментировал заявления главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о «странных кораблях» России и подводных лодках, которые неожиданно всплывают в Атлантическом океане.

Дандыкин пояснил, что последний конфликт, в котором принимал участие Королевский флот, состоялся еще в 80-х годах прошлого столетия. После того как Британия отвоевала у Аргентины Фолклендские острова, она перестала модернизировать свой флот. Сейчас он существенно проигрывает российскому, который постоянно обновляется, получает все новые и новые субмарины, боевые корабли и даже подводные беспилотники.

Эксперт отметил, что сейчас Россия готова отразить нападение британского флота в любом регионе планеты. И если Лондон не займется модернизацией своих ВМС, ситуация для него уже в ближайшие десятилетия станет еще хуже. Ведь РФ продолжает работать над усовершенствованием флота.

Вам может понравиться

Артиллерийские удары по ВСУ наносятся по сигналам мобильных телефонов

Ополченцы самопровозглашенных республик Донбасса ориентируются на мобильные телефоны украинских военных, что позволяет наносить точные удары по позициям ВСУ. Такое предположение появилось в издании «The Economist». Журналисты пишут, что благодаря наличию

В Госдуме назвали задержание Протасевича в Минске блестящей операцией спецслужб

Белорусские спецслужбы провели блестящую операцию по задержанию основателя оппозиционного Телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича, написал в мессенджере российский парламентарий Вячеслав Лысаков. Он отметил, что с оперативной точки зрения каждый из ее

Каннабис-компания с инвестициями Снуп Догга привлекла на IPO более 20 миллионов долларов

Каннабис-компания Oxford Cannabinoid Technologies (OCT) вышла на Лондонскую биржу. Об этом рассказало CNBC. Как отмечается, ОСТ является компанией, которая производит медицинскую коноплю. Однако пока что компания ещё не выпустила ни
  • Анна
  • 22.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | город Мытищи: погода, 24 мая – переменная облачность, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 мая – пасмурно, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 мая – пасмурно, до 12 °C | Королев: погода, 24 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 24 мая – переменная облачность, до 17 °C | Армавир: погода, 24 мая – пасмурно, до 20 °C |