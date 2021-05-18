Чем ближе лето, когда Пентагон намерен раскрыть ранее засекреченные данные об НЛО, тем больше появляется в СМИ информации об этих таинственных объектах. Так, на американском ТВ об их возможностях рассказал экс-глава программы идентификации космических угроз Луис Элезондо.

Он поведал об уникальных технологиях, по которым созданы летающие объекты инопланетян. Благодаря этим решениям, аппараты способны развивать скорость до 21 тысячи километров в час, а также достигать перегрузки в пределах 6-700g. Также они могут оказывать противодействие притяжению нашей планеты.

Элезондо заявил, что НЛО – это совсем не выдумка, а вполне реальная угроза для всей Земли. Его поддержал сенатор США Марко Рубио, который призывает не смеяться над НЛО, а внимательно вчитываться в представленные материалы. Это позволит не только поверить в их реальность, но еще и разобраться, принадлежат НЛО инопланетным цивилизациям или такие технологии доступны конкурирующим государствам.