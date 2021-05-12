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Алексей Смирнов, являющийся экс-участником Comedy Club, раскрыл причины развала трио «Иванов, Смирнов, Соболев».

Как он заявил YouTube-каналу «Макарена», причиной разлада в группе был вовсе не Илья Соболев, как считают некоторые. Так, по слухам, Соболев был слишком увлечён стендапом и на трио у него было мало времени.

Смирнов сообщил, что дело в человеческом факторе – они начали с Соболевым ругаться, и даже были стычки. Он указал, что эти ситуации возникали и из-за творчества, и не только. Это оказывало негативное влияние и на их выступления, которые становились хуже, а сами участники больше не получали удовольствия от своей работы.

По словам ещё одного участника, Антона Иванова, он надеялся, что Смирнов и Соболев смогут разрешить свой конфликт, и ничью сторону он не занимал. Он отметил, что не было драк или предательств.

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