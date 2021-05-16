Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Советник американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси жестко высказалась в адрес действующего главы государства Джозефа Байдена. Она отметила, что он является только марионеткой в руках Виктории Нуланд.

Также Масси назвала Нуланд «ужасной женщиной», которая приближает Судный день. Байден, по словам экс-советника, все 47 лет избирался в Конгресс либо был где-то около политики. Но на деле он «болото» и никогда ничего хорошего не делал.

Масси пояснила, почему Байден регулярно выступает против России. Ему просто необходим оппонент, но на эту роль совершенно не подходят Китай, занимающий у США крупные суммы денег, и Венесуэла, силы которой несопоставимы с американскими. Остается одна Россия.

По словам Масси, Байден регулярно распространяет недостоверную информацию и участвует в интригах, которые должны быть давно открыты всему миру.

Вам может понравиться

МВД США предупредило о растущем риске террористических актов в стране

Риск террористических актов на территории Соединенных Штатов существенно повысился, говорится в новом бюллетене, выпущенном МВД страны. В этом обвиняются конечно же Россия и Китай, которые якобы «активизировали действия по насаждению

Французские пользователи Сети призвали Макрона не лезть в чужие дела

В телефонном разговоре с исполняющим обязанности главы правительства Армении Николом Пашиняном президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Азербайджан должен немедленно вывести войска с территории Сюникской области. Французские пользователи сети весьма

Кофе вскоре может превратиться в дефицитный продукт

Через несколько десятилетий кофе вполне может превратиться в дефицит, а некоторые его сорта вообще исчезнут, считают ученые из Института климатических изменений в Германии. Они провели компьютерное моделирование, которое показало будущее
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 16 мая – ясно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 мая – пасмурно, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 мая – пасмурно, до 14 °C | Королев: погода, 16 мая – облачно с прояснениями, до 27 °C | Подольск: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 16 мая – переменная облачность, до 27 °C |