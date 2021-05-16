Советник американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси жестко высказалась в адрес действующего главы государства Джозефа Байдена. Она отметила, что он является только марионеткой в руках Виктории Нуланд.

Также Масси назвала Нуланд «ужасной женщиной», которая приближает Судный день. Байден, по словам экс-советника, все 47 лет избирался в Конгресс либо был где-то около политики. Но на деле он «болото» и никогда ничего хорошего не делал.

Масси пояснила, почему Байден регулярно выступает против России. Ему просто необходим оппонент, но на эту роль совершенно не подходят Китай, занимающий у США крупные суммы денег, и Венесуэла, силы которой несопоставимы с американскими. Остается одна Россия.

По словам Масси, Байден регулярно распространяет недостоверную информацию и участвует в интригах, которые должны быть давно открыты всему миру.