Строительство газопровода «Северный поток-2» негативно повлияло на национальную безопасность Польши. Поэтому Германия, как главный участник проекта, обязана выплатить Варшаве 5 миллиардов долларов. Такое заявление сделал бывший глава польского военного ведомства Ян Парыс.

Он заявил, что ФРГ заплатила за строительство газопровода 5 млрд долларов. Теперь она должна такую же сумму выделить Польше и другим государствам Восточно-Центральной Европы.

На эти деньги Варшава намерена закупить вооружение, чтобы усилить охрану границ и восстановить должный уровень безопасности государства.

Парыс также заявил, что Берлин не учитывает интересы Польши, Украины, Соединенных Штатов и прибалтийских государств. Он руководствуется лишь собственной выгодой, поэтому должен предоставить компенсацию. Напомним, что подавляющее большинство европейских государств поддержали идею строительства «Северного потока-2»