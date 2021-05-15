В Донбассе произошел несколько странный инцидент с участием украинских военных. 93-я бригада ВСУ внезапно нанесла мощный минометный удар по позициям 128-й бригады все тех же украинских вооруженных сил. Последняя в основном состоит из представителей «Правого сектора» – экстремистской организации, которая, напомним, запрещена на территории России.

Телеграм-канал «Джокер ДНР» выдвинул предположение, что «правосеков» настигла кара за гибель одного из бойцов 93-й бригады, произошедшее еще в 2015 году. Это было откровенное убийство, поэтому подразделение ВСУ имело все основания действовать именно так.

По имеющейся в распоряжении канала информации, в результате минометного обстрела семь представителей националистической партии было уничтожено.

Напомним, что информация на Донбассе остается напряженной из-за регулярных нарушений украинскими ВС режима прекращения огня. Они обстреливают окраины Донецка, а также целый ряд населенных пунктов на территории самопровозглашенной ЛНР.