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Военные эксперты Николай Сунгуровский и Павел Фенгельгауэр оценили ситуацию на границе России с Украиной и вероятность войны между двумя странами. Так, Феннгельгауэр заметил, что Россия не может себе сейчас позволить отведение от рубежей Украины тяжелой техники. Именно поэтому она остается на тех позициях, которые заняла в апреле.

По словам эксперта, подобные маневры имеют возможность проводить лишь Соединенные Штаты, у которых для этой цели имеются и необходимые средства, и двойной комплект техники.

С ним согласился и второй аналитик. Также Сунгуровский заявил, что в случае необходимости у Москвы хватит возможностей, чтобы нанести удар по Украине. Киев не сможет оказать достойное сопротивление, так как ему просто нечего противопоставить России. В то же время он отрицает возможность полномасштабных боевых действий между странами, так как РФ совсем не горит желанием вновь нарваться на санкции Запада.

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